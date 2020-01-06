Margot Robbie hüngür hüngür ağladı, yalvardı! Yardım istedi...
Ödüllü oyuncu Margot Robbie, sosyal medya hesabındaki 18 milyona yakın takipçisiyle bir video paylaştı. Hayranlarından yardım isteyen Margot Robbie'nin Altın Küre töreni öncesinde paylaştığı videoya yorum yağdı.
"Şimdi sizlerle pek kimsenin görmediği, çocukluk fotoğraflarımı göstermek istiyorum."
Başarılı oyuncu, 1990'lı yıllarda, anavatanı olan Avustralya'da çekilmiş olan fotoğrafları bir bir takipçilerine gösterdi ve fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Avustralya'nın Queensland kentinin Dalby kasabasında dünyaya gelen Margot Robbie, Avustralya'nın farklı bölgelerinde çekilmiş, araba kullanmayı öğrenirken ya da kuzenlerinin çiftliğinde çekilmiş fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Robbie, bu fotoğrafları paylaşmaktaki amacının, Avustralya'nın doğal güzelliklerini takipçilerine göstermek olduğunu anlattı. "Ülkemizin (Avustralya) ne kadar güzel olduğunu görmenizi istedim. Çünkü gerçekten çok ama çok güzel. Ve bu olanlar çok acı veriyor" diyen Robbie, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda her birinize ihtiyacımız var. Eğer şimdiye kadar bağış yapmadıysanız, lütfen yapın. Haydi gelin gelecek nesillere benim sahip olduğum gibi şanslı bir çocukluk geçirebilmeleri için yardım edelim."