Margot Robbie hüngür hüngür ağladı, yalvardı! Yardım istedi...

Robbie, bu fotoğrafları paylaşmaktaki amacının, Avustralya'nın doğal güzelliklerini takipçilerine göstermek olduğunu anlattı. "Ülkemizin (Avustralya) ne kadar güzel olduğunu görmenizi istedim. Çünkü gerçekten çok ama çok güzel. Ve bu olanlar çok acı veriyor" diyen Robbie, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda her birinize ihtiyacımız var. Eğer şimdiye kadar bağış yapmadıysanız, lütfen yapın. Haydi gelin gelecek nesillere benim sahip olduğum gibi şanslı bir çocukluk geçirebilmeleri için yardım edelim."