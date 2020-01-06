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Margot Robbie Avustralya'daki yangınlar için gözyaşlarına boğulup İnstagram'dan milyonlara yalvardı!

06.01.2020 14:29

Sosyal medya hesabı instagram'da 18 milyona yakın takipçisi bulunan Margot Robbie, yangınlarla boğuşan Avustralya için Altın Küre töreni öncesinde bir video paylaştı. Robbie paylaştığı videoda, "Ülkemizin (Avustralya) ne kadar güzel olduğunu görmenizi istedim. Çünkü gerçekten çok ama çok güzel. Ve bu olanlar çok acı veriyor" mesajını verip ülkenin yaşadığı yangın felaketine dikkat çekti. İşte Margot Robbie'nin gözyaşları içinde paylaştığı o video...


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