Hande Erçel hızını alamadı 10 milyon TL'lik evinden paylaştı! Taşınma telaşındaki Hande'nin aynası bile 1 milyon TL

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Tüm bunlar bir yana Hande Erçel son dönemin en çok kazanan isimlerinden biri. Parasını gayrimenkule yatıran Hande Erçel şimdilerde taşınma telaşında. Ev pozlarıyla Instagram'ı yıkıp geçmeyi başaran güzel oyuncu, yeni evinden yeni ayna pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Evi ve fiyatı hakkındaki iddialar ise akıl alır gibi değil.