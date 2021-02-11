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Hande Erçel hızını alamadı 10 milyon TL'lik evinden paylaştı! Taşınma telaşındaki Hande'nin aynası bile 1 milyon TL

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Tüm bunlar bir yana Hande Erçel son dönemin en çok kazanan isimlerinden biri. Parasını gayrimenkule yatıran Hande Erçel şimdilerde taşınma telaşında. Ev pozlarıyla Instagram'ı yıkıp geçmeyi başaran güzel oyuncu, yeni evinden yeni ayna pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Evi ve fiyatı hakkındaki iddialar ise akıl alır gibi değil.

11.02.2021 13:29 - Son Güncelleme: 01.03.2021 16:17
Hande Erçel hızını alamadı 10 milyon TL'lik evinden paylaştı! Taşınma telaşındaki Hande'nin aynası bile 1 milyon TL

Rol aldığı dizilerdeki performansı, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları... Hande Erçel her hareketiyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

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Hande Erçel hızını alamadı 10 milyon TL'lik evinden paylaştı! Taşınma telaşındaki Hande'nin aynası bile 1 milyon TL

Bir süredir partneri Kerem Bürsin ile de haklarında aşk dedikoduları çıkıyor. Ancak Hande Erçel de Kerem Bürsin de bu iddiaları her seferinde yalanlıyor.

Hande Erçel hızını alamadı 10 milyon TL'lik evinden paylaştı! Taşınma telaşındaki Hande'nin aynası bile 1 milyon TL

Hande Erçel'in şu sıralar ise bambaşka bir telaşı var. Yeni evine taşınma hazırlıkları tam gaz devam eden Erçel, yeni evinden paylaşımlarına başladı bile.

Hande Erçel hızını alamadı 10 milyon TL'lik evinden paylaştı! Taşınma telaşındaki Hande'nin aynası bile 1 milyon TL

Önceki gün paylaştığı ayna pozuyla dikkatleri bir anda üzerine çeken güzel oyuncunun evi olay yaratmıştı.

Hande Erçel hızını alamadı 10 milyon TL'lik evinden paylaştı! Taşınma telaşındaki Hande'nin aynası bile 1 milyon TL

Hande Erçel'in ferah ve camlarla döşeli gösterişli evi, kendi güzelliğini bile sollamıştı.