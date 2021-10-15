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Haberler Magazin Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz cesaretini konuşturdu! En doğal halini paylaştı sosyal medya yıkıldı ne filtre ne photoshop...

Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz cesaretini konuşturdu! En doğal halini paylaştı sosyal medya yıkıldı ne filtre ne photoshop...

Son olarak atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ile izleyiciyle buluşan Alina Boz, canlandırdığı Mahur karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı son videoyla kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, söz konusu videoda sıfır makyaj objektif karşısına geçerek adeta cesaretini konuşturdu. Boz'un filtresiz ve photoshopsuz yayınladığı videoda spor yaptığı anlarda dikkat çekti. Ünlü oyuncu, fit haliyle takipçisinden tam not aldı. İşte Alina Boz'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

15.10.2021 23:18 - Son Güncelleme: 15.10.2021 23:18
Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz cesaretini konuşturdu! En doğal halini paylaştı sosyal medya yıkıldı ne filtre ne photoshop...

Ünlü oyuncu Alina Boz, son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ile izleyici karşısına çıkmıştı.

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Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz cesaretini konuşturdu! En doğal halini paylaştı sosyal medya yıkıldı ne filtre ne photoshop...

Şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı son videoyla yine adından söz ettirdi.

Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz cesaretini konuşturdu! En doğal halini paylaştı sosyal medya yıkıldı ne filtre ne photoshop...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sıfır makyaj objektif karşısına geçtiği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz cesaretini konuşturdu! En doğal halini paylaştı sosyal medya yıkıldı ne filtre ne photoshop...

Sıfır makyaj objektif karşısına geçerek adeta cesaretini konuşturan Boz'un filtresiz ve photoshopsuz yayınladığı videoda spor yaptığı anlarda dikkat çekti.

Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz cesaretini konuşturdu! En doğal halini paylaştı sosyal medya yıkıldı ne filtre ne photoshop...

Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, formda vücuduyla takipçilerinden tam not aldı.

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