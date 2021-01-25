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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! Maraşlı'da Burak Deniz'le başrolü paylaşan ve fotoğraf sanatçısı bir genç kadını canlandıran Alina Boz, güzelliği ve oyunculuğuyla kendisine hayran bırakıyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu hakkında her şey merak ediliyor. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Boz, yedi yaşında İstanbul'a geldi. Yaşından nereli olduğuna hatta anne ve babasına kadar hakkında her şey merak edilen güzel oyuncu Alina Boz'un sevgilisi de çok ünlü bir isim...

25.01.2021 17:56 - Son Güncelleme: 25.01.2021 18:01
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim...İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim...

ŞEYMA SUBAŞI VE SEVGİLİSİ MOHAMMED AL SALOUSSİ

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim...

"MELİSA'DAN SONRA İKİNCİ HER ŞEYİM"

Şeyma Subaşı sevgilisiyle önceki gün çekildiği bu fotoğrafı "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" notu ile yayınladı.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim...

ARTIK KAÇMIYORLAR!

Başlarda sevgilisinin yüzünü saklayan Şeyma Subaşı'dan gelen son paylaşım...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim...

Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye 'özledim' dedikten 1 gün sonra kavuştu.