Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi bakın kim çıktı! Maraşlı'da Burak Deniz'le başrolü paylaşan ve fotoğraf sanatçısı bir genç kadını canlandıran Alina Boz, güzelliği ve oyunculuğuyla kendisine hayran bırakıyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu hakkında her şey merak ediliyor. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Boz, yedi yaşında İstanbul'a geldi. Yaşından nereli olduğuna hatta anne ve babasına kadar hakkında her şey merak edilen güzel oyuncu Alina Boz'un sevgilisi de çok ünlü bir isim...

25.01.2021 17:56 - Son Güncelleme: 25.01.2021 18:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





