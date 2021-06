Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz ve sevgilisinden yeni kare! Sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı kendisinden de ünlüymüş...

Maraşlı'nın güzel Mahur'u Alina Boz ve sevgilisinden yeni kare! Sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı… Başrollerini Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Alina Boz ve poz vermekten kaçındığı sevgilisi Mithat Can Özer'den yeni kare geldi. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile bir süredir birlikte olan Alina Boz'un sevgilisiyle verdiği poz sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Alina Boz ile Mithat Can Özer'in o paylaşımı…

07.06.2021 20:57 - Son Güncelleme: 07.06.2021 21:14