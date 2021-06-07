Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz ve sevgilisinden yeni kare! Sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı kendisinden de ünlüymüş...
Maraşlı'nın güzel Mahur'u Alina Boz ve sevgilisinden yeni kare! Sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı… Başrollerini Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Alina Boz ve poz vermekten kaçındığı sevgilisi Mithat Can Özer'den yeni kare geldi. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile bir süredir birlikte olan Alina Boz'un sevgilisiyle verdiği poz sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Alina Boz ile Mithat Can Özer'in o paylaşımı…
07.06.2021 20:57
- Son Güncelleme: 07.06.2021 21:14
Başrollerini Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Alina Boz'un özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz, özellikle sevgilisi Mithat Can Özer ile poz vermekten kaçınıyor.
İşiyle gündeme gelmek isteyen Alina Boz'un, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşadığını birçok kişi bilmiyor.
Alina Boz ile Mithat Can Özer'in aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kalırken ünlü çiftten yeni bir kare geldi. Alina Boz ile Mithat Can Özer'in fotoğrafı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Alina Boz ile Mithat Can Özer'in birlikte verdiği pozun ardından ünlü isimlerin sevgilileri de merak konusu oldu. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…