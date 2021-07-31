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Haberler Magazin Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sörf yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Fit haliyle ilgi odağı oldu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sörf yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Fit haliyle ilgi odağı oldu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sörf yaptı! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterini canlandıran güzel oyuncu Alina Boz, yapımın final yapmasının ardından tatile çıktı. Tatilde geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmeyen oyuncu, son yayınladığı video ile ilgi odağı oldu. Tatilde uçurtma sörfü yapan Boz, o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Boz, fit hali ile dikkat çekerken güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Alina Boz'un o paylaşımı...

31.07.2021 22:18 - Son Güncelleme: 31.07.2021 22:41
Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sörf yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Fit haliyle ilgi odağı oldu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Alina Boz, başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı.

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sörf yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Fit haliyle ilgi odağı oldu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Tatilde geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı son videoyla yine adından söz ettirdi.

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sörf yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Fit haliyle ilgi odağı oldu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Tatilde uçurtma sörfü yapan güzel oyuncu, o anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sörf yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Fit haliyle ilgi odağı oldu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Fit hali ile dikkat çeken Boz, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sörf yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Fit haliyle ilgi odağı oldu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Boz'un sörf paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü ismi iltifat yağmuruna tuttu.