Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sörf yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Fit haliyle ilgi odağı oldu güzelliğiyle göz kamaştırdı
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sörf yaptı! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterini canlandıran güzel oyuncu Alina Boz, yapımın final yapmasının ardından tatile çıktı. Tatilde geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmeyen oyuncu, son yayınladığı video ile ilgi odağı oldu. Tatilde uçurtma sörfü yapan Boz, o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Boz, fit hali ile dikkat çekerken güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Alina Boz'un o paylaşımı...
31.07.2021 22:18
- Son Güncelleme: 31.07.2021 22:41