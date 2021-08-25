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Haberler Magazin Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Bir kez daha kendine hayran bıraktı

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Bir kez daha kendine hayran bıraktı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle büyük beğeni toplayan Alina Boz, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Boz, şimdi ise makyajsız haliyle kendine hayran bıraktı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, çimlere uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçileri, Alina Boz için 'Rakipsiz güzel' yorumunda bulundu. İşte Alina Boz'un kendine hayran bırakan o paylaşımı...

25.08.2021 19:36 - Son Güncelleme: 25.08.2021 19:36
Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Bir kez daha kendine hayran bıraktı

Alina Boz, atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Mahur karakteri ile büyük beğeni kazandı. Dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan oyuncu, burada yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettirdi.

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Bir kez daha kendine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, çimlere uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Bir kez daha kendine hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni alarak gündem oldu.

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Bir kez daha kendine hayran bıraktı

Takipçileri Alina Boz'un doğal haline övgü yağdırdı. Boz için 'Rakipsiz güzel' yorumu yapıldı.

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Bir kez daha kendine hayran bıraktı

İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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