Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Bir kez daha kendine hayran bıraktı
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz çimlere sere serpe uzandı dupduru güzelliği ile baş döndürdü! Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle büyük beğeni toplayan Alina Boz, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Boz, şimdi ise makyajsız haliyle kendine hayran bıraktı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, çimlere uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçileri, Alina Boz için 'Rakipsiz güzel' yorumunda bulundu. İşte Alina Boz'un kendine hayran bırakan o paylaşımı...
25.08.2021 19:36
- Son Güncelleme: 25.08.2021 19:36