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Haberler Magazin Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’uydu! Alina Boz en doğal haliyle sevenlerini karşısına çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’uydu! Alina Boz en doğal haliyle sevenlerini karşısına çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı

Son olarak atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sevimli dostu Bruno ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Sıfır makyaj poz veren Boz, doğal haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Alina Boz'un binlerce beğeni alan o paylaşımı...

13.01.2022 01:02 - Son Güncelleme: 13.01.2022 01:02
Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’uydu! Alina Boz en doğal haliyle sevenlerini karşısına çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı

Ünlü oyuncu Alina Boz, başrolünü Burak Deniz ile üstlendiği Maraşlı dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı.

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Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’uydu! Alina Boz en doğal haliyle sevenlerini karşısına çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Boz, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine kendine hayran bıraktı.

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’uydu! Alina Boz en doğal haliyle sevenlerini karşısına çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sevimli dostu Bruno ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’uydu! Alina Boz en doğal haliyle sevenlerini karşısına çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’uydu! Alina Boz en doğal haliyle sevenlerini karşısına çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı

İşte başta Alina Boz'un paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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