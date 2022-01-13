Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’uydu! Alina Boz en doğal haliyle sevenlerini karşısına çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı
Son olarak atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sevimli dostu Bruno ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Sıfır makyaj poz veren Boz, doğal haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Alina Boz'un binlerce beğeni alan o paylaşımı...
13.01.2022 01:02
- Son Güncelleme: 13.01.2022 01:02
Ünlü oyuncu Alina Boz, başrolünü Burak Deniz ile üstlendiği Maraşlı dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı.