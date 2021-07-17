Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz tatil pozlarını peş peşe yayınladı kendine hayran bıraktı! Duru güzelliğiyle mest etti
Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz tatil pozlarını peş peşe yayınladı kendine hayran bıraktı! Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterine can veren oyuncu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sevgilisi Mithat Can Özer ile sezonu Bodrum'da açan Boz, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, denizde verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Tatil pozlarını peş peşe yayınlayan Boz, duru güzelliği ile kendine hayran bıraktı. İşte Alina Boz'un o paylaşımı...
17.07.2021 18:52
- Son Güncelleme: 17.07.2021 19:18
Ünlü oyuncu Alina Boz, başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
Sevgilisi Mithat Can Özer ile sezonu Bodrum'da açan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Boz, denizde verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçileri, Alina Boz'a "Plajlar güzel görsün!", "İşte güzellik diye buna derim", "Doğal güzellik" yorumlarında bulundu.