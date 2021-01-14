Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! İşte Rojda Demirer'in nişanlısı Ulaş Kıyak

Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazmıştı:

"Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay, o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni çoook seviyorum nice seneleremize."