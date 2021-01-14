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Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! İşte Rojda Demirer'in nişanlısı Ulaş Kıyak

Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! Atv'ni yeni dizisi Maraşlı'da Firuzan karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Rojde Demirer 1.5 yıldır voleybolcu Ulaş Kıyak ile aşk yaşayan güzel oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı. Rojda Demirer ve sevgilisi Ulaş Kıyak, aile arasında sade bir törenle nişanlandı. İşte güzel oyuncu Rojda Demirer ve sevgilisi Ulaş Kıyak...

14.01.2021 15:32 - Son Güncelleme: 14.01.2021 15:32
Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! İşte Rojda Demirer'in nişanlısı Ulaş Kıyak

Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak, evliliğe ilk adımı attı.

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Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! İşte Rojda Demirer'in nişanlısı Ulaş Kıyak

Posta'nın haberine göre; sevgililer önceki gün aile içinde düzenlenen törenle nişanlandı. Koronavirüs nedeniyle kutlama yapılmadı. İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak istiyor.

Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! İşte Rojda Demirer'in nişanlısı Ulaş Kıyak

BİRİNCİ YILLARINI BÖYLE KUTLAMIŞLARDI

Oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabından karantina dönemini de birlikte geçirdiği sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikteliğinin ilk yılını kutlamıştı.

Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! İşte Rojda Demirer'in nişanlısı Ulaş Kıyak

Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazmıştı:

"Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay, o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni çoook seviyorum nice seneleremize."

Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! İşte Rojda Demirer'in nişanlısı Ulaş Kıyak

Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

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