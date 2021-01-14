Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! İşte Rojda Demirer'in nişanlısı Ulaş Kıyak
Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer voleybolcu sevgilisiyle evlilik yolunda! Atv'ni yeni dizisi Maraşlı'da Firuzan karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Rojde Demirer 1.5 yıldır voleybolcu Ulaş Kıyak ile aşk yaşayan güzel oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı. Rojda Demirer ve sevgilisi Ulaş Kıyak, aile arasında sade bir törenle nişanlandı. İşte güzel oyuncu Rojda Demirer ve sevgilisi Ulaş Kıyak...
Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazmıştı:
"Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay, o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni çoook seviyorum nice seneleremize."