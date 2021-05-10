RAMAZAN İMSAKİYE
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Maraşlı’nın Celal’i Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! O gerçek şaşkına çevirdi meğer o da ünlüymüş…

Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Başrollerini Alina Boz ile paylaştığı Atv'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'da Celal karakterine can veren ünlü oyuncu Burak Deniz, en az oyunculuğu kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Şimdilerde ünlü model Didem Soydan ile aşk yaşayan başarılı oyuncunun eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Burak Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi…

10.05.2021 23:35 - Son Güncelleme: 10.05.2021 23:35
Maraşlı’nın Celal’i Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! O gerçek şaşkına çevirdi meğer o da ünlüymüş…

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'nın yakışıklı oyuncusu Burak Deniz, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Didem Soydan ile yaşadığı aşkla magazin gündemini süsleyen başarılı oyuncunun eski sevgilisi ise merak konusu oldu.

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Maraşlı’nın Celal’i Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! O gerçek şaşkına çevirdi meğer o da ünlüymüş…

Burak Deniz'in özel hayatını araştıran hayranları oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Burak Deniz olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Maraşlı’nın Celal’i Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! O gerçek şaşkına çevirdi meğer o da ünlüymüş…

PAMELA-TOPRAK SERGEN

Maraşlı’nın Celal’i Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! O gerçek şaşkına çevirdi meğer o da ünlüymüş…

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

Maraşlı’nın Celal’i Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! O gerçek şaşkına çevirdi meğer o da ünlüymüş…

HANDE YENER - KADİR DOĞULU