Maraşlı’nın Celal’i Burak Deniz’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! O gerçek şaşkına çevirdi meğer o da ünlüymüş…

Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Başrollerini Alina Boz ile paylaştığı Atv'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'da Celal karakterine can veren ünlü oyuncu Burak Deniz, en az oyunculuğu kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Şimdilerde ünlü model Didem Soydan ile aşk yaşayan başarılı oyuncunun eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Burak Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi…

10.05.2021 23:35 - Son Güncelleme: 10.05.2021 23:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





