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Makyaj mı filtre mi yoksa estetik mi? Songül Karlı'nın son paylaşımını görenler "Bu kim?" demeden edemedi! Son halini görenler...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Herkesin Hadise ya da Petek Dinçöz'e benzettiği Songül Karlı'nın son paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi. Sizde makyaj mı, estetik mi yoksa filtre mi? İşte şaşırtan o kare.

16.05.2023 09:01 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:01
Makyaj mı filtre mi yoksa estetik mi? Songül Karlı’nın son paylaşımını görenler Bu kim? demeden edemedi! Son halini görenler...

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.

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Makyaj mı filtre mi yoksa estetik mi? Songül Karlı’nın son paylaşımını görenler Bu kim? demeden edemedi! Son halini görenler...

48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.

Makyaj mı filtre mi yoksa estetik mi? Songül Karlı’nın son paylaşımını görenler Bu kim? demeden edemedi! Son halini görenler...

Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etmişti kendisini.

Makyaj mı filtre mi yoksa estetik mi? Songül Karlı’nın son paylaşımını görenler Bu kim? demeden edemedi! Son halini görenler...

Ünlü ismin doktoru ameliyat öncesi; "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz" demişti.

Makyaj mı filtre mi yoksa estetik mi? Songül Karlı’nın son paylaşımını görenler Bu kim? demeden edemedi! Son halini görenler...

SON HALİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Karlı ise şu ifadeleri kullanmıştı:

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