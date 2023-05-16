Makyaj mı filtre mi yoksa estetik mi? Songül Karlı'nın son paylaşımını görenler "Bu kim?" demeden edemedi! Son halini görenler...
Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Herkesin Hadise ya da Petek Dinçöz'e benzettiği Songül Karlı'nın son paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi. Sizde makyaj mı, estetik mi yoksa filtre mi? İşte şaşırtan o kare.
16.05.2023 09:01 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:01
48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.