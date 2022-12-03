Maksimum 53 gün evli kalabilmişlerdi! Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın’ın bu sözleri olay çıkartır ’Merve gereksiz insan’

"YANIMDA BABAM VAR! SORU SORMAYIN"

Ayrılığı sosyal medya hesabından "Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajıyla duyuran ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası "Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek, soruları geçiştirdi.