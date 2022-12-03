Maksimum 53 gün evli kalabilmişlerdi! Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın'ın bu sözleri olay çıkartır 'Merve gereksiz insan'
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği, neden bittiği günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilirken, eski eş Mert Aydın günler sonra sessizliğini bozdu. Mert Aydın'ın, Merve Boluğur için kullandığı ifadeler kavga çıkaracak cinsten...
Merve Boluğur ile 53 gün süren evliliği 23 Kasım'da tek celsede biten, beş dakika süren boşanma davası sonrası "Olmadı, yürütemedik" demekle yetinen Mert Aydın, DJ'lik yaptığı etkinlikte eski eşini hedef aldı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın mutluluğu çok kısa sürdü. 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda srpriz şekilde nikâh masasına oturduğu Aydın ile 53 gün sonra görülen boşanma davasına babasıyla beraber katılan 35 yaşındaki oyuncu, Beykoz Adliyesi çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
"YANIMDA BABAM VAR! SORU SORMAYIN"
Ayrılığı sosyal medya hesabından "Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajıyla duyuran ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası "Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek, soruları geçiştirdi.
"UNUTMAYA ÇALIŞIYORUM"
Boşanma hakkında açıklamaları merakla beklenen Mert Aydın, günler sonra sessizliğini bozdu.