Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer bu evde yaşıyor adeta bir saray yavrusu! İşte Tatlıtuğ ailesinin dillere destan evi

Ünlü isim, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti.