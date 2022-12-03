Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer bu evde yaşıyor adeta bir saray yavrusu! İşte Tatlıtuğ ailesinin dillere destan evi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti evlerinin kapılarını ilk kez açtı... Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 2016 yılında Paris'te sade bir nikah göreniyle hayatlarını birleştirmişlerdi. Ünlü çift 7 ay önce de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. Özel hayatlarını büyük bir gizlilik içinde tutan çift saray yavrusundan hallice evlerinin kapılarını ilk kez açtı. Öte yandan Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yle oynadığı anları paylaşması da sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.
03.12.2022 15:09 - Son Güncelleme: 03.12.2022 15:09
Altı yıl önce dünyaevine giren magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yedi ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuşmuştu. Doğuma giren Tatlıtuğ, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.
Ünlü isim, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti.
EVLERİNİN KAPISINI İLK KEZ AÇTI
Başak Dizer, eşi ve oğlu ile yaşadığı muhteşem evinin kapılarını ilk kez açtı.