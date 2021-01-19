Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son haliyle 'Pes dedirtti'! 'Babam kadar kıroyum' dedi kiloları verdi estetik yaptırdı şimdi...

Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer 'Tabu' isimli şarkısı için imaj değiştirdi. Mahmut Tuncer'in kızı Gizem, albüm çıkardı. 29 yaşındaki Gizem Tuncer geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda hakkında merak edilenleri böyle anlatmıştı. Genç popçu "Lahmacuna, halaya bayılırım. Bunları yapmak kıroluksa, en az babam kadar kıroyum!" demişti…

'EN AZ BABAM KADAR KIROYUM' SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Konservatuvar mezunuyum, lisede oyunculuk eğitimi de aldım. Babamla sahneye çıkıyordum zaten. Bu gen babamdan geçmiş, hiçbir zaman avukat olmayı hayal etmedim. Bir şekilde sanatla ilgilenecektim.