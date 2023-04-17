Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bakın nasıl zayıflamış! 90'dan 50'ye düşen Gizem'in sırrı ortaya çıktı! 300 yumurta yiyerek...

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, 90 kilodan 50'ye düştü. Günden güne eriyen Tuncer, nasıl zayıfladığının sırrını açıkladı. 75 günde 40 kilo veren Gizem Tuncer bir röportajında, "Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum." ifadelerine yer vermişti. Peki, güzel şarkıcı nasıl kilo verdi? İşte tüm detaylar haberimizde...