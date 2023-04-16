48 yaşındaki Murat Başaran sessiz sedasız evlendi! “Herkes sevdiğini alsın” diyen Murat Başaran’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer...
90'ların sonunda çıkardığı parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Başaran, 2013 yılında ilk kez nikah masasına oturmuştu. Eski eşiyle ayrılık kararı alan şarkıcı, bir röportajında "Bir daha evlenmem" diyerek dikkat çekmişti. 48 yaşındaki Başaran'dan sürpriz hamle geldi. Ünlü şarkıcı, Beşiktaş'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Son haliyle de dikkat çeken oyuncu "Herkes sevdiğini alsın" diyerek duygularını dile getirdi. Öte yandan Başaran'ın biricik eşi dikkat çekti. İşte detaylar...
16.04.2023 12:34 - Son Güncelleme: 16.04.2023 12:34
Şarkıcı Murat Başaran, önceki gün ikinci kez nikah masasına oturdu. Gelin ve damat, Beşiktaş marşı 'Bırakmam Seni' ile salona giriş yaptı.