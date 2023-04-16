RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 48 yaşındaki Murat Başaran sessiz sedasız evlendi! “Herkes sevdiğini alsın” diyen Murat Başaran’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer...

48 yaşındaki Murat Başaran sessiz sedasız evlendi! “Herkes sevdiğini alsın” diyen Murat Başaran’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer...

90'ların sonunda çıkardığı parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Başaran, 2013 yılında ilk kez nikah masasına oturmuştu. Eski eşiyle ayrılık kararı alan şarkıcı, bir röportajında "Bir daha evlenmem" diyerek dikkat çekmişti. 48 yaşındaki Başaran'dan sürpriz hamle geldi. Ünlü şarkıcı, Beşiktaş'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Son haliyle de dikkat çeken oyuncu "Herkes sevdiğini alsın" diyerek duygularını dile getirdi. Öte yandan Başaran'ın biricik eşi dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.04.2023 12:34 - Son Güncelleme: 16.04.2023 12:34
48 yaşındaki Murat Başaran sessiz sedasız evlendi! “Herkes sevdiğini alsın” diyen Murat Başaran’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Şarkıcı Murat Başaran, önceki gün ikinci kez nikah masasına oturdu. Gelin ve damat, Beşiktaş marşı 'Bırakmam Seni' ile salona giriş yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
48 yaşındaki Murat Başaran sessiz sedasız evlendi! “Herkes sevdiğini alsın” diyen Murat Başaran’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Nikah sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Başaran, "Çok mutluyum. Bir yıldır tanışıyoruz. Herkes evlensin, mutlu olsun, sevdiğini alsın. Bugün gelirken 'Heyecanlanmayacağım' dedim ama arabadan inince heyecan tuttu" açıklamasını yaptı.

48 yaşındaki Murat Başaran sessiz sedasız evlendi! “Herkes sevdiğini alsın” diyen Murat Başaran’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Bir röportajında "Bir daha evlenmem" ifadelerini kullanan Başaran'a "Bu karardan vazgeçiren ne oldu?" sorusu yöneltildi.

48 yaşındaki Murat Başaran sessiz sedasız evlendi! “Herkes sevdiğini alsın” diyen Murat Başaran’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Ünlü şarkıcı da şöyle yanıtladı: "2.5 yıl önce evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Demek ki her erkeğe 'Evet' dedirtecek bir hanımefendi varmış.

48 yaşındaki Murat Başaran sessiz sedasız evlendi! “Herkes sevdiğini alsın” diyen Murat Başaran’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Ayten Hanım da benim idealimdeki, mutlu olabileceğimi düşündüğüm değerli bir insan"

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