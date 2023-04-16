48 yaşındaki Murat Başaran sessiz sedasız evlendi! “Herkes sevdiğini alsın” diyen Murat Başaran’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Nikah sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Başaran, "Çok mutluyum. Bir yıldır tanışıyoruz. Herkes evlensin, mutlu olsun, sevdiğini alsın. Bugün gelirken 'Heyecanlanmayacağım' dedim ama arabadan inince heyecan tuttu" açıklamasını yaptı.