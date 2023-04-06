Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den İcardi'ye videolu gönderme! 3-2 biten Galatasaray- Başakşehir maçı sonrası 7-0'ı hatırlattı! Olay paylaşım!
Bir önceki akşam oynanan Galatasaray - Başakşehir maçı 3-2 sona erdi. Maçtaki nefes kesen anlar kadar, Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir paylaşımıyla konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Galatasaray'ı 3-2 yenen Başakşehir, adını yarı finale yazdırırken, Eda Tekdemir paylaştığı video ile İcardi'ye 7-0'lık gönderme yaptı. Sosyal medyayı sallayan video kısa sürede viral oldu. İşte gündem olan olayın tüm detayları...
Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray ile Başakşehir NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev mücadelede Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'e ev sahipliği yaptı. Dün oynanan maçı Kadir Sağlam yönetti.
Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den Galatasaray galibiyeti sonrası yeni videolu paylaşım | VİDEO
3-2 biten maçta Galatasaray'ın golleri 20'de Kaan Ayhan'dan ve 51'de Icardi'den gelirken, Başakşehir'in golleri 12'de ve 66'da Szysz, 30'da ise Aleksic'ten geldi.
BELÖZOĞLU'NA KIRMIZI KART ÇIKTI
Müsabakanın 38. dakikasında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendine ayrılan kısımda hakeme yönelik yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, Emre Belözoğlu'na direkt kırmızı kart çıkardı.