RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den İcardi'ye videolu gönderme! 3-2 biten Galatasaray- Başakşehir maçı sonrası 7-0'ı hatırlattı! Olay paylaşım!

Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den İcardi'ye videolu gönderme! 3-2 biten Galatasaray- Başakşehir maçı sonrası 7-0'ı hatırlattı! Olay paylaşım!

Bir önceki akşam oynanan Galatasaray - Başakşehir maçı 3-2 sona erdi. Maçtaki nefes kesen anlar kadar, Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir paylaşımıyla konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Galatasaray'ı 3-2 yenen Başakşehir, adını yarı finale yazdırırken, Eda Tekdemir paylaştığı video ile İcardi'ye 7-0'lık gönderme yaptı. Sosyal medyayı sallayan video kısa sürede viral oldu. İşte gündem olan olayın tüm detayları...

06.04.2023 10:02 - Son Güncelleme: 06.04.2023 10:09
Mahmut Tekdemir’in eşi Eda Tekdemir’den İcardi’ye videolu gönderme! 3-2 biten Galatasaray- Başakşehir maçı sonrası 7-0’ı hatırlattı! Olay paylaşım!

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray ile Başakşehir NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev mücadelede Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mahmut Tekdemir’in eşi Eda Tekdemir’den İcardi’ye videolu gönderme! 3-2 biten Galatasaray- Başakşehir maçı sonrası 7-0’ı hatırlattı! Olay paylaşım!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'e ev sahipliği yaptı. Dün oynanan maçı Kadir Sağlam yönetti.

Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den Galatasaray galibiyeti sonrası yeni videolu paylaşım | VİDEO

Mahmut Tekdemir’in eşi Eda Tekdemir’den İcardi’ye videolu gönderme! 3-2 biten Galatasaray- Başakşehir maçı sonrası 7-0’ı hatırlattı! Olay paylaşım!

3-2 biten maçta Galatasaray'ın golleri 20'de Kaan Ayhan'dan ve 51'de Icardi'den gelirken, Başakşehir'in golleri 12'de ve 66'da Szysz, 30'da ise Aleksic'ten geldi.

Mahmut Tekdemir’in eşi Eda Tekdemir’den İcardi’ye videolu gönderme! 3-2 biten Galatasaray- Başakşehir maçı sonrası 7-0’ı hatırlattı! Olay paylaşım!

Başakşehir, Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Mahmut Tekdemir’in eşi Eda Tekdemir’den İcardi’ye videolu gönderme! 3-2 biten Galatasaray- Başakşehir maçı sonrası 7-0’ı hatırlattı! Olay paylaşım!

BELÖZOĞLU'NA KIRMIZI KART ÇIKTI

Müsabakanın 38. dakikasında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendine ayrılan kısımda hakeme yönelik yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, Emre Belözoğlu'na direkt kırmızı kart çıkardı.

SON DAKİKA