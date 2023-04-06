SON DAKİKA: Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber! Kansere yakalandı 11 cm bağırsağı alındı! Ünlü klarnetçinin sağlık durumu nasıl?
Son dakika Hüsnü Şenlendirici haberi ünlü klarnetçinin sevenlerini üzdü. 46 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı! Ünlü klarnetçinin 11 cm bağırsağı alındı. Hakan Altun ve Sibel Can'ın partneri olarak ekranlarda boy gösteren Hüsnü Şenlendirici'den gelen haber sevenlerini üzerken, ünlü klarnetçinin sağlık durumu da merak ediliyor. İşte detaylar...
HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'DEN ÜZEN HABER!
Kansere yakalandı 11 cm bağırsağı alındı! Sibel Can ve Hakan Altun'un partneri olan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin sağlık durumu nasıl?
46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı. Evli iki çocuk babası Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi. ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeni ile bıçak altın yattı.
Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hüsnü Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.
Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı bilgisi geldi. Yakınları ameliyat sonrası Şenlendirici'nin yanına koştu. Klarnetçinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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