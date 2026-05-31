Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mahassine Merabet'ten samimi açıklamalar: "Bayramlarda insan kendini yalnız hissetmiyor"

Türkiye'de eski bir 'bayramlık' geleneği vardır; yeni kıyafetler alınır ve özenle giyilir. Fas'ta da bayramlarda geleneksel kıyafetler (Jellaba veya Kaftan gibi) giyme alışkanlığı ne kadar yaygın?

Hala çok yaygın. Özellikle bayramlarda insanlar geleneksel kıyafet giymeyi seviyor. Kaftanlar, Jellabalar çok özel bir yere sahip. Ben de o kültürü çok seviyorum çünkü insanı hem şık hem de ait hissettiriyor. Ama tabii modern bayram kombinleri tercih eden gençler de çok fazla. Yani gelenekle modernlik bir arada ilerliyor diyebilirim.