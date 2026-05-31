Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mahassine Merabet'ten samimi açıklamalar: "Bayramlarda insan kendini yalnız hissetmiyor"
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da rol alan Faslı oyuncu Mahassine Merabet, Türkiye ile Fas arasındaki bayram geleneklerini anlattı. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşayan başarılı oyuncu, iki ülke arasında güçlü kültürel benzerlikler bulunduğunu söyledi. Bayramların kendisi için birlik, aidiyet ve aile anlamına geldiğini belirten Merabet, Türkiye'de gördüğü sıcaklığın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Ünlü oyuncu, "Bazen kendimi iki kültür arasında bir gönül elçisi gibi hissediyorum" sözleriyle dikkat çekti.
