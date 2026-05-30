İstanbul'da Kanye West rüzgarı: Dev konser öncesi biletler kapış kapış gitti, Kuyruklar kilometreleri buldu

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği dev konser öncesi hayranları sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği konser alanında kapıların açılması merakla beklenirken, 7 bin 200 TL'ye bilet alan müzikseverler stadyum çevresini hınca hınç doldurdu.

Dünya starı Kanye West, İstanbul'u sallamaya geliyor! Rap müziğin küresel efsanesinin bu akşam vereceği dev konser için geri sayım sürerken, mega kentte tam anlamıyla bir Kanye West çılgınlığı yaşanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte stadyum kapılarına dayanan binlerce hayran, kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturarak tarihi geceye tanıklık etmek için yerini aldı.

Konserin başlamasına saatler kala Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun önü mahşeri bir kalabalığa sahne oldu.

GERİ SAYIM BAŞLADI!

Hayranları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayacak konser öncesi, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ünlü sanatçıyı izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce yerli ve yabancı turist, stadyum önünü şenlik alanına çevirdi.

"BİLETİMİ 3 AY ÖNCEDEN ALDIM"

Konser için İzmir'den kardeşiyle gelen Tuna Yalçın, Türkiye'de bu tarz organizasyonların artması gerektiğini belirterek, "Konser biletini 3 ay önce, ilk duyurulduğu gün aldık. Alan inanılmaz kalabalık ve her şehirden, her milletten insan buraya akın etmiş durumda. Ortam çok güzel, konserin muhteşem geçeceğine eminim. Hepimiz Kanye West'i merakla bekliyoruz. Kesinlikle dünya starları Türkiye'ye gelmeye devam etmeli. İmkanımız olsaydı Travis Scott konserine de gitmek isterdik" şeklinde konuştu.

Abisiyle birlikte uzun süredir bu anı planladığını ifade eden Rüzgar Yalçın ise, "Konser duyurulduğu ilk an aileme söyledim. Uzun süredir buradayız, yoğun bir kuyruk var ama şansımıza önlerdeyiz. Ben Kanye West'e bayıldığım için mükemmel geçeceğini biliyorum" diyerek heyecanını paylaştı.

Alanda bekleyen bir diğer vatandaş Yiğit Taşdemir ise, "Çok güzel bir gün. Kanye'yi çok seviyoruz ve dinlemeye geldik. 7 bin 200 liraya bilet aldım. Şu anda hepimiz Türk gençleri olarak buradayız ve büyük bir heyecanla saate odaklandık" dedi.

Konsere arkadaşıyla katılan Leyna Nil Göktan da biletlerini 1 ay öncesinden aldıklarını söyleyerek, "Büyük bir arenada olduğu için konserin çok daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Kapılar daha açılmamasına rağmen şu an bile burası çok kalabalık" diye konuştu.

KONSERE YABANCI TURİST İLGİSİ

Kanye West'in İstanbul turnesinin turizme büyük katkı sağladığını belirten Erol Devrik, "Çok mutluyum, Kanye West tüm dünya ülkelerini gezen bir şarkıcı ve İstanbul'a da gelmesi çok gurur verici. Birçok turist de bu konser için İstanbul'a geldi. Kendi kariyeri için de İstanbul'da verdiği konser bayağı iyi olacak. Hepimiz severek dinliyoruz, o yüzden çok keyifli bir akşam bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

