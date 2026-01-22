PODCAST CANLI YAYIN

Lvbel C5’ten Tuğba Özay’a olay gönderme: “Kim la bu?” | HavHavHav'ın hikayesi ve tuvalette yazılan şarkı

Tuğba Özay'ın Lvbel C5'in HavHAv şarkısına hitaben "Havlamak sanat değil" sözleri ortalığı karıştırdı. Lvbel C5, Özay'ın taklidini yaptığı anları ve "Kim la bu?" dediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Katıldığı YouTube programında tuvalette şarkı yazdığını dile getiren Lvbel C5, diğer ünlüler hakkında "Kesinlikle saygı sorunu var. Yaşça büyük sanatçılar için bunu söyleyebilirim. Eskiden herkes birbirine saygı duyardı." şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, rapçi Lvbel C5'in büyük ses getiren "HavHavHav" şarkısını hedef aldı.

Özay,"Bana göre sanat değil. Havlamak, hırlamak sanat değil. Bunların hiçbirinin sanat olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir dönem ve böyle bir furyaya katılmış gençler var"sözlerini dile getirdi.

Tuğba Özay'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken, genç rapçiden olay bir cevap geldi.

Genç rapçi, Tuğba Özay'ın röportajını sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu kim la?"notunu düştü.

Ardından paylaştığı videoda Özay'ın sözlerini taklit ederek"Ne bileyim havlamak, hırlamak…" diyerek göndermede bulundu.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Son dönemin en popüler rapçileri arasında yer alan Lvbel C5, HavHavHav şarkısıyla milyonlara ulaştı.

Lvbel C5, 15 ülkeyi kapsayan turnesi ve özel otobüsüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Genç rapçi, müzik yaparken ilham aldığı anları da katıldığı bir YouTube programında anlattı.

"KAMP SANDALYESİNİ TUVALETE KOYUP ŞARKI YAZIYORUM"

Lvbel C5, "Çok farklı şekillerde müzik yazıyorum. Kamp sandalyesini tuvalete koyup orada şarkı yazdığım oluyor. Evde beati salondan dinliyorum, akdonun mimiklerinden şarkıyı yapıp yapmamam gerektiğini anlıyorum. Bizim kafa biraz değişik"sözleriyle dikkat çekti.

"En parasız günlerini hatırlıyor musun?" sorusunu da cevaplayan rapçi, "Hep böyle olduğum sanılıyor ama öyle değil. Siz hiç durmadan bir şeye inanıp onun peşinden koşarsanız, en parasız günleri bile bu zamanlarda yaşayabilirsiniz. Ben de en parasız günlerimi bu süreçte yaşadım"dedi.

Diğer ünlüler tarafından yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Lvbel C5, "Kesinlikle saygı sorunu var. Yaşça büyük sanatçılar için bunu söyleyebilirim. Eskiden herkes birbirine saygı duyardı."dedi.

Sözlerine devam eden Lvbel C5, "Herkes ultra derin, anlamlı müzik yapmak zorunda değil. Böyle bir kitle var, onların yorumlarını görmezden geliyorum. Kimse beni sevsin ya da anlamlı bulsun diye bir talebim yok. Yeter ki herkes birbirine saygılı olsun" ifadelerini kullandı.

"HavHavHav" şarkısının nasıl ortaya çıktığını da anlatan rapçi, piyasayı profesyonel olarak okuduğunu belirtti.

Lvbel C5, "Bunlar anlayana… İşin eğlenceli tarafı. Her zaman bir şeyler anlatmak zorunda değilsin"dedi.

Yaşanan bu polemik magazin gündemini sallarken, tartışmanın nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Sosyal medya

