Lvbel C5’ten Tuğba Özay’a olay gönderme: “Kim la bu?” | HavHavHav'ın hikayesi ve tuvalette yazılan şarkı

"En parasız günlerini hatırlıyor musun?" sorusunu da cevaplayan rapçi, "Hep böyle olduğum sanılıyor ama öyle değil. Siz hiç durmadan bir şeye inanıp onun peşinden koşarsanız, en parasız günleri bile bu zamanlarda yaşayabilirsiniz. Ben de en parasız günlerimi bu süreçte yaşadım"dedi.