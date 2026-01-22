Lvbel C5’ten Tuğba Özay’a olay gönderme: “Kim la bu?” | HavHavHav'ın hikayesi ve tuvalette yazılan şarkı
Tuğba Özay'ın Lvbel C5'in HavHAv şarkısına hitaben "Havlamak sanat değil" sözleri ortalığı karıştırdı. Lvbel C5, Özay'ın taklidini yaptığı anları ve "Kim la bu?" dediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Katıldığı YouTube programında tuvalette şarkı yazdığını dile getiren Lvbel C5, diğer ünlüler hakkında "Kesinlikle saygı sorunu var. Yaşça büyük sanatçılar için bunu söyleyebilirim. Eskiden herkes birbirine saygı duyardı." şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: