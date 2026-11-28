Lvbel C5 paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uçuyorum sanki Cengiz Topel sözü, çok sevdiğim ve benim için anlamı son derece büyük olan şehit pilotumuz Cengiz Topel'i anmak amacıyla kullandığım bir ifadedir. Kendisine duyduğum sevgi, saygı ve hayranlığın bir ifadesi olarak dile getirdiğim bu sözün farklı anlamlara çekilmesini ve farklı algılar oluşturulmasını doğru bulmuyorum. Niyetim de sözüm de bellidir. Bununla birlikte, kullandığım bu söz herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaya, kırgınlığa veya rahatsızlığa sebep olduysa bundan dolayı içtenlikle özür dilerim. Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir kesimi veya herhangi bir kişiyi incitmek, kırmak ya da rahatsız etmek gibi bir niyetim kesinlikle olmamıştır. Ayrıca, şarkıdaki ilgili sözü de değiştirdim. Bunu herhangi bir tartışmanın parçası olmak için değil, toplumumuzdaki hassasiyetlere duyduğum saygı ve kimsenin incinmesini istemediğim için yaptım. Cengiz Topel'i saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."