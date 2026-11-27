Tolğa'nın itirazı Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı! Somer Şef sabrı taşınca MasterChef stüdyosunu terk etti
MasterChef Türkiye'nin son yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı, mavi takımda ise Nice Salatası'nın sosu nedeniyle başlayan tartışma bireysel dokunulmazlık sırasında Somer Sivrioğlu ile Tolğa arasında gerginliğe yol açtı. Gece sonunda bireysel dokunulmazlığı Muhammed kazanırken takım oylamasında eleme adayı Ayşe oldu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: