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Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu!

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu! Son olarak geçtiğimiz kasım ayında Bebek Sahili'nde görüntülenen ve 1 yıllık ilişkinin ifşa olmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'den ayrıldı. Evlilik baskısına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" ısrarı karşısında bakın ne tepki verdi...

26.03.2021 11:06 - Son Güncelleme: 26.03.2021 11:08
Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu!

Spiker Buket Aydın, Şişli'nin Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile bir yıllık ilişkisine son noktayı koydu. Kariyerine odaklanmak isteyen Buket Aydın, Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayıp ayrılık kararı aldı..

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Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu!

"KARİYERİM OLUMSUZ ETKİLENİYOR"

Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor. Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor. İşimi bırakmak istemiyorum. Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" dediği öğrenildi.

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Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu!

Spiker Buket Aydın, Şişli'nin Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ilk kez birlikte geçtiğimiz kasım ayında görüntülendi. Aylardır kaçan aşıklar, Bebek Sahil'inde yakalandı.

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu!

Aşk dedikodularını yalanlayıp "arkadaşız" dedikten sonra samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Emir Sarıgül ve Buket Aydın Bebek'te görüntülendi. Uçankuş'un haberine göre; Coronovirus'ten korunmak için maske takan ve habercilerin tanımayarak Emir Sarıgül'e ismini sorduğu Buket Aydın, sinirlenerek arkasını döndü.

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu!

Emir Sarıgül ve Buket Aydın, Bebek'te yürüyüş yaparken gazetecilere görüntülendi. Emir Sarıgül habercilere "İyi çalışmalar" dileyip uzaklaşırken habercilerin tanımayarak Sarıgül'e ismini sorduğu Buket Aydın ise sinirlenerek arkasını döndü.