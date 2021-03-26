Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu!
Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu! Son olarak geçtiğimiz kasım ayında Bebek Sahili'nde görüntülenen ve 1 yıllık ilişkinin ifşa olmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'den ayrıldı. Evlilik baskısına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" ısrarı karşısında bakın ne tepki verdi...
26.03.2021 11:06
- Son Güncelleme: 26.03.2021 11:08
Aşk dedikodularını yalanlayıp "arkadaşız" dedikten sonra samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Emir Sarıgül ve Buket Aydın Bebek'te görüntülendi. Uçankuş'un haberine göre; Coronovirus'ten korunmak için maske takan ve habercilerin tanımayarak Emir Sarıgül'e ismini sorduğu Buket Aydın, sinirlenerek arkasını döndü.