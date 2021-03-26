Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Detaylarıyla çok konuşulan ilişkinin bitiş nedeni de bomba oldu! Son olarak geçtiğimiz kasım ayında Bebek Sahili'nde görüntülenen ve 1 yıllık ilişkinin ifşa olmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'den ayrıldı. Evlilik baskısına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" ısrarı karşısında bakın ne tepki verdi...