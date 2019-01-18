Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla: "Onun için dişi aslan gibi dövüşürüm"
Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla soluğu İstanbul'da aldı. Beşiktaşlı çapkın kaleci Loris Karius, Aralık ayının son günlerinde Miami'de, 29 yaşındaki Alman model Sophia Thomalla ile yakalandı. Miami kaçamağından sonra ikilinin sık sık buluştuğu ortaya çıktı. Kendisini 'sinirli ve gururlu' olarak tanıtan Sophia Thomalla, sevgilisini teftişe İstabul'a geldi. Beşiktaş'taki Petra Cafe'de baş başa yemek yedi. Yakışıklı futbolcu, yine çevredeki kadınların göz hapsindeydi.
18 Ocak 2019 Cuma, 10:34:47
Güncelleme: 10:42:46
LORİS KARİUS'UN SEVGİLİSİ SOPHİA THOMMALE İSTANBUL'DA!
Beşiktaşlı çapkın kaleci Loris Karius, geçtiğimiz yılın son günlerinde Alman model Sophia Thomalla ile Miami'de yakalandı. 29 yaşındaki seksi modelle sahilde öpüşürken fotoğraflandı. Miami kaçamağından sonra da ikilinin sık sık buluştuğu ortaya çıktı.
Beşiktaşlı futbolcu Loris Karius küs olduğu model sevgilisi Sophia Thomalla ile barıştı. Sosyal medyada kendisini 'Sinirli ve gururlu' diye tarif eden Thomalla, kadınların gözdesi olan yakışıklı sevgilisini teftiş için İstanbul'a geldi
KARİUS KADINLARIN GÖZ HAPSİNDE
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'a geldi. Çift, önceki gün Beşiktaş'taki Petra Cafe'de baş başa yemek yedi. Yakışıklı futbolcu, yine çevredeki kadınların göz hapsindeydi.
"ONUN İÇİN ASLAN GİBİ DÖVÜŞÜRÜM"
Alman model Thomalla, "Onun için dişi aslan gibi dövüşürüm" diyerek Karius'a hayran olan kadınlara gözdağı vermişti. Thomalla, İstanbul'da bir mekanda Karius ile öpüşürken çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.
Alman model Sophia Thomalla, dün Loris ile olan selfie'sini Instagram'da paylaştı. Genç çiftin aşkı bir kez daha kanıtlandı..