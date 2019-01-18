Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi | İşte ünlülerin otomobilleri
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a aldığı yeni zırhlı aracı, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Ünlü çift, 2 milyon liralık lüks cipleriyle Bebek'te hava attı. Ünlü isimler yaptıkları iş kadar kullandıkları arabalarla da gündeme gelmeyi başarıyor. İşte televizyon ekranlarında ya da beyazperdede ilgiyle izlenen ünlülerin merak edilen otomobilleri...
18 Ocak 2019 Cuma, 02:21:51 Güncelleme: 07:56:02
Ekim 2018'de oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan'a 2 milyon liralık zırhlı Mercedes cip hediye eden Arda Turan, yeni oyuncağıyla önceki akşam ilk kez Bebek'teydi. Eşiyle bir davete katılan futbolcu, milyonluk lüks cipiyle İstanbul gecelerinde havasını attı. İkili, geceden erken ayrıldı.
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