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Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi | İşte ünlülerin otomobilleri

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a aldığı yeni zırhlı aracı, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Ünlü çift, 2 milyon liralık lüks cipleriyle Bebek'te hava attı. Ünlü isimler yaptıkları iş kadar kullandıkları arabalarla da gündeme gelmeyi başarıyor. İşte televizyon ekranlarında ya da beyazperdede ilgiyle izlenen ünlülerin merak edilen otomobilleri...

18 Ocak 2019 Cuma, 02:21:51 Güncelleme: 07:56:02
Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi | İşte ünlülerin otomobilleri

Ekim 2018'de oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan'a 2 milyon liralık zırhlı Mercedes cip hediye eden Arda Turan, yeni oyuncağıyla önceki akşam ilk kez Bebek'teydi. Eşiyle bir davete katılan futbolcu, milyonluk lüks cipiyle İstanbul gecelerinde havasını attı. İkili, geceden erken ayrıldı.

Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi | İşte ünlülerin otomobilleri

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi.

Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi | İşte ünlülerin otomobilleri

Akşam'ıın haberine göre; Sahne başına 80 bin TL istediği iddia edilen Samyeli, garajına 400 bin TL değerindeki beyaz renk Mercedes C200 marka arabayı ekledi.

Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi | İşte ünlülerin otomobilleri

Mustafa Ceceli

Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi | İşte ünlülerin otomobilleri

Aston Martin DB11

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