Listedeki 39 yaşındaki Türk isim herkesi şaşırttı! Tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları açıklandı! 80 kişi arasında 21. seçildi...

Meryem Uzerli, tüm zamanların en güzel kadın aktrisleri arasında 21. seçildi. Muhteşem Yüzyıl isimli geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu adını dünyada da duyuldu. Anne tarafından Alman, babası Türk olan oyuncu tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi. İşte World of Statistics hesabından yayınlanan tüm zamanların en güzel kadın aktrisleri listesi.
Dünyaca ünlü World of Statistics sitesinde dünyanın en güzel kadınları açıklandı. Gelmiş geçmiş en efsanevi isimlerin yer aldığı listede bir de Türk isim var! Site, dünya genelinde tanınan ve güzellikleriyle dikkat çeken tüm kadınları değerlendirdi. 39 yaşındaki Türk isim 80 kişilik listede Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Emilia Clarke, Megan Fox gibi isimleri de geçerek 21. sıraya yükselti. İşte gündem olan tüm zamanların en güzel kadın aktrisleri listesi.
1 Grace Kelly
2 Monica Bellucci