Listedeki 39 yaşındaki Türk isim herkesi şaşırttı! Tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları açıklandı! 80 kişi arasında 21. seçildi...

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Dünyaca ünlü World of Statistics sitesinde dünyanın en güzel kadınları açıklandı. Gelmiş geçmiş en efsanevi isimlerin yer aldığı listede bir de Türk isim var! Site, dünya genelinde tanınan ve güzellikleriyle dikkat çeken tüm kadınları değerlendirdi. 39 yaşındaki Türk isim 80 kişilik listede Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Emilia Clarke, Megan Fox gibi isimleri de geçerek 21. sıraya yükselti. İşte gündem olan tüm zamanların en güzel kadın aktrisleri listesi.