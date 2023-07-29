Çocuklar Duymasın'ın Psikolog Sinan Bey'inin son halini gören şok! Kameralardan elini eteğini çeken oyuncu Nejat Birecik...

Bir dönemin fenomen yapımı Çocuklar Duymasın'ın her bir karakteri hala hafızalarda. Haluk, Meltem, Havuç, Duygu, Çaycı Hüseyin, Komiser Kemal, Emine... Bazıları kariyerlerine devam ediyorsa da bazıları ortalarda görünmüyor. Onlardan biri de Psikolog Sinan Bey karakterine hayat veren Nejat Birecik. 8 yıldır kameralardan uzak bir yaşan süren Nejat Birecik'in son halini görenler şaşırdı. İşte haberin detayları...