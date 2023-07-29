Çocuklar Duymasın'ın Psikolog Sinan Bey'inin son halini gören şok! Kameralardan elini eteğini çeken oyuncu Nejat Birecik...

Bir dönemin fenomen yapımı Çocuklar Duymasın'ın her bir karakteri hala hafızalarda. Haluk, Meltem, Havuç, Duygu, Çaycı Hüseyin, Komiser Kemal, Emine... Bazıları kariyerlerine devam ediyorsa da bazıları ortalarda görünmüyor. Onlardan biri de Psikolog Sinan Bey karakterine hayat veren Nejat Birecik. 8 yıldır kameralardan uzak bir yaşan süren Nejat Birecik'in son halini görenler şaşırdı. İşte haberin detayları...
2002-2019 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın, hafızalardaki yerini koruyor. Özellikle ilk yayınlandığı yıllarda sevilen ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin başrollerinde; Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ yer aldı. Oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Meltem'in psikoloğu olarak hafızalara kazınan Sinan Bey'e Nejat Birecik hayat verdi.
En son 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle ekranlara gelen Nejat Birecik, 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı. Ardından görevinden ayrılan Biricik, ekranlardan da uzaklaştı. Şimdilerde hayatının merkezine tiyatroyu koyan Birecik, 8 yıldır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
Son hali merak konusu olan oyuncu, görenleri şaşırttı. İşte başta Nejat Birecik olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.