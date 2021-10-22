Leyla ile Mecnun’da 9 yıllık küslük ortaya çıktı! Sette yumruklu kavga! 'Dizinin her gününü bize zehir etti' dedi! Meğer Erdal Bakkal...

NEREDEYSE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA EDECEKLERMİŞ!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın set çalışanlarına karşı sürekli kaba tutumlar içinde olduğu ve mobbing yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre, Taylan'ın yardımcı yönetmen ile kavga etmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.