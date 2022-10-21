Levent Yüksel'e eşinden doğum günü kutlaması! Bu kez romantik cümleler Özlem Öztürk'ten geldi: "Seni dünyalara değişmem"

Aşkları doludizgin devam eden çiftten Levent Yüksel'in bugün doğum günü. Eşiyle fotoğrafını paylaşan Özlem Öztürk "Aşkım, hayal kahramanım,hayat arkadaşım; bu dünyaya bir sen daha gelmez ve ben seni dünyalara değişmem. İyi ki doğdun sevgilim ,tüm dileklerin gerçek olsun." notuyla dikkat çekti.