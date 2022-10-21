Levent Yüksel'e eşinden doğum günü kutlaması! Bu kez romantik cümleler Özlem Öztürk'ten geldi: "Seni dünyalara değişmem"
Levent Yüksel'e eşinden doğum günü kutlaması! Bu kez romantik cümleler Özlem Öztürk'ten geldi. Zalim, Tuana, Ya Sonra, Beni Bırakın gibi birçok şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Levent Yüksel 1990-1996 yılları arasında Sertab Erener'le evli kalan Levent Yüksel 2020 yılında Özlem Öztürk ile nikah masasına oturmuştu. Eşine olan aşkını her fırsatta haykıran Levent Yüksel bu kez şımartılan taraf oldu. 58 yaşındaki Levent Yüksel'in doğum gününde paylaşım yapan Özlem Öztürk romantik cümleleriyle dikkat çekti.
21.10.2022 15:58 - Son Güncelleme: 21.10.2022 16:05
"SENİ DÜNYALARA DEĞİŞMEM"
Levent Yüksel'e eşinden doğum günü kutlaması! Bu kez romantik cümleler Özlem Öztürk'ten geldi.
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile 2 yıl önce sade bir törenle İzmir'de nikah masasına oturmuştu.
Aşkları doludizgin devam eden çiftten Levent Yüksel'in bugün doğum günü. Eşiyle fotoğrafını paylaşan Özlem Öztürk "Aşkım, hayal kahramanım,hayat arkadaşım; bu dünyaya bir sen daha gelmez ve ben seni dünyalara değişmem. İyi ki doğdun sevgilim ,tüm dileklerin gerçek olsun." notuyla dikkat çekti.
Levent Yüksel ile eşi Özlem Öztürk'ün bu karesine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Hangi ünlü kiminle eş ve sevgili gelin birlikte bakalım...