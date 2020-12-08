Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?'
Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' sorusu sosyal medya gündeminde! Bir dönem kavgalı olduğu Seda Sayan'a benzetilen 43 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun Instagram paylaşımlarında annesi Reyhan Mutlu dikkat çekti. Kızına olan benzerliği ve genç görünümü ile şaşırtan Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu, 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' dedirtti.
08.12.2020 12:38
- Son Güncelleme: 08.12.2020 12:38
Katıldığı bir magazin programıyla gündeme gelen şarkıcı Lerzan Mutlu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. 43 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! İşte sosyal medyada, 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' dedirten şarkıcı Lerzan Mutlu'nun annesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...
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