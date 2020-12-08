Haberler Galeri Magazin Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?'

Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?'

Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' sorusu sosyal medya gündeminde! Bir dönem kavgalı olduğu Seda Sayan'a benzetilen 43 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun Instagram paylaşımlarında annesi Reyhan Mutlu dikkat çekti. Kızına olan benzerliği ve genç görünümü ile şaşırtan Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu, 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' dedirtti.

08.12.2020 12:38 - Son Güncelleme: 08.12.2020 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





