Lerzan Mutlu iç gösteren bluzuyla paylaştı! Göğüslerini çok küçük bulan takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti! "Kafana takma..."

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Transparan siyah bluzuyla kamera karşısına geçen şarkıcı, kısa süre içinde gündem oldu. Mutlu'nun göğüslerini çok küçük bulan takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti. İşte Lerzan Mutlu'nun paylaşımı ve takipçisine verdiği yanıt...
Kariyeri kadar açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Lerzan Mutlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, Instagram sayfasında "Bu haftadan biraz ben" notuyla bir fotoğraf serisi yayınladı.
Paylaşımda Lerzan Mutlu'nun siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla verdiği pozlar dikkat çekti.