Bensu Soral'ın eski fotoğrafı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı!
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral'ın kardeşi Bensu Soral, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Son zamanların en popüler isimlerinden olan Bensu Soral, Hakan Baş ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdi. Güzel oyuncu Bensu Soral, mesleğiyle ilgili Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun'u canlandıran ablası Hande Soral'ı örnek aldığını ifade etmişti. Güzel oyuncu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral'ın eski halinin ortaya çıkmasıyla herkes adeta aşkına uğradı. İşte daha önce hiç görmediğiniz ünlülerin çocukluk halleri...
24.02.2019 11:05
- Son Güncelleme: 24.02.2019 11:05
DİĞER GALERİLER