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Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'i görenler şok oldu! İşte Kuzgun'un yıldızı Burcu Biricik'in o görüntüsü

Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat veren Burcu Biricik, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 30 yaşındaki oyuncu Burcu Biricik, Kuzgun dizisinde birlikte başrol paylaştığı Barış Arduç ile yakıştırılsa da o aslında reklamcı Emre Yetkin ile 3 yıldır evli. Hayranları tarafından yaşından boyuna hakkında her şey merak edilen Burcu Biricik'in makyajsız halini görenler şok oldu. İşte Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'in makyajsız hali...

15.05.2019 16:54 - Son Güncelleme: 15.05.2019 16:54
Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'i görenler şok oldu! İşte Kuzgun'un yıldızı Burcu Biricik'in o görüntüsü

Kuzgun dizisinin güzel oyuncusu Burcu Biricik, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Hakkında her şeyi merak eden hayranları, Burcu Biricik'in makyajsız halini görünce şok oldu. İşte Kuzgun'un yıldızı Burcu Biricik ve diğer ünlülerin makyajsız halleri!

Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'i görenler şok oldu! İşte Kuzgun'un yıldızı Burcu Biricik'in o görüntüsü

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Hadise'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi.

Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'i görenler şok oldu! İşte Kuzgun'un yıldızı Burcu Biricik'in o görüntüsü
Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'i görenler şok oldu! İşte Kuzgun'un yıldızı Burcu Biricik'in o görüntüsü

Hadise'nin makyajsız fotoğrafı birçok ünlüyü akıllara getirdi.

Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'i görenler şok oldu! İşte Kuzgun'un yıldızı Burcu Biricik'in o görüntüsü

İşte Hadise'nin ve Türkiye'ye damga vuran ünlülerin makyajsız fotoğrafları...

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