Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'i görenler şok oldu! İşte Kuzgun'un yıldızı Burcu Biricik'in o görüntüsü

Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat veren Burcu Biricik, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 30 yaşındaki oyuncu Burcu Biricik, Kuzgun dizisinde birlikte başrol paylaştığı Barış Arduç ile yakıştırılsa da o aslında reklamcı Emre Yetkin ile 3 yıldır evli. Hayranları tarafından yaşından boyuna hakkında her şey merak edilen Burcu Biricik'in makyajsız halini görenler şok oldu. İşte Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'in makyajsız hali...

15.05.2019 16:54 - Son Güncelleme: 15.05.2019 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





