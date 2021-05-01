Kuzey Yıldızı'nın hem güzel hem fettan Gökçe'si Berfin Su Aktaş'ın meğer ikizi varmış! Dünyaca ünlü modelle akıllara zarar benzerlik

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi son dönemin adından en çok söz ettiren yapımlarından biri oldu. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı dizi, kendi yıldızlarını da doğurdu. Onlardan biri de Kuzey'in kızlarından Gökçe'ye hayat veren Berfin Nilsu Aktaş. 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Berfin Nilsu Aktaş, sosyal medyada da adından bolca söz ettiriyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş hakkında araştırma yapanlar görsel ikiziyle karşılaşınca şaştı kaldı. Berfin Nilsu Aktaş, dünyaca ünlü modele öyle çok benziyor ki, adeta özbeöz kardeşi gibi.

01.05.2021 10:21 - Son Güncelleme: 01.05.2021 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





