Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı! Başrollerini İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner'in özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun evli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çok sayıda internet kullanıcısı "Aslıhan Güner'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Güner'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! İşte ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in eşi…

05.05.2021 21:44 - Son Güncelleme: 05.05.2021 21:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





