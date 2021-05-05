RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı! Başrollerini İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner'in özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun evli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çok sayıda internet kullanıcısı "Aslıhan Güner'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Güner'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! İşte ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in eşi…

05.05.2021 21:44 - Son Güncelleme: 05.05.2021 21:44
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hayatını araştıran internet kullanıcıları Aslıhan Güner'in evli olduğunu öğrenince çok şaşırdı.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş…

Güner'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Peki Aslıhan Güner kiminle evli? İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş…

ÖZGÜR OZAN

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş…

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş…

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR