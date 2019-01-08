Kuşum Aydın'ın yıllardır gizlediği eşi bakın kim? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Kuşum Aydın'ın (Muharrem Aydın Uğurlular) yıllardır gizlediği eşini gördünüz mü? Evliliği hakkında konuşmayan ve konu açıldığında kapatmaya çalışan Kuşum Aydın, ilk evliliğini 2008'de Almanya'da yaptı. Çiftin evlilikleri 2013 yılında da sona erdi. Aydın, 'Neden gizlice evlendin, duyulmadı' sorusuna ise "Babam o dönem kanser hasrtasıydı ve torun sevmek istediğini söylemesi üzerine çok etkilendim ve evlilik kararı aldım." yanıtını vermişti. İşte Kuşum Aydın'ın herkesten gizlediği eşi...

8 Ocak 2019 Salı, 11:33:25 Güncelleme: 11:48:05
Kuşum Aydın'ın yıllardır gizlediği eski eşini gördünüz mü? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

'Kuşum Aydın'ın (Muharrem Aydın Uğurlular), daha önce evlendiğini, hatta 20'li yaşlarının başındayken İsviçreli sevgilisini hamile bıraktığını biliyor muydunuz? İşte Kuşum Aydın'ın yıllar boyunca gizlediği eski eşi...

Kuşum Aydın'ın yıllardır gizlediği eski eşini gördünüz mü? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

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Melek Baykal-Zafer Ergin

Kuşum Aydın'ın yıllardır gizlediği eski eşini gördünüz mü? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Seda Sayan-Sinan Engin

Kuşum Aydın'ın yıllardır gizlediği eski eşini gördünüz mü? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Kuşum Aydın'ın yıllardır gizlediği eski eşini gördünüz mü? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

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