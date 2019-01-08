Defne Samyeli'nin herkesten gizlediği sırrı ortaya çıktı (Ünlülerin hastalıkları)
Son dönemlerde şarkıcılık kariyeri ve Cem Yılmaz ile olan aşkı gündemden düşmeyen Defne Samyeli aynı zamanda fiziği ile de dikkat çekiyor. Kızları Deren Talu ve Derin Talu'da en az anneleri kadar popüler. Hayatı hakkında her şeyin uluorta yaşandığı Defne Samyeli'nin hastalığını biliyor muydunuz? İşte Defne Samyeli'nin ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları.
Onları hep gülen yüzleri ile tanıyoruz ve biliyoruz ama özel hayatlarında ne olup bittiği konusunda pek bir fikrimiz yok. Onların muzdarip oldukları hastalıkları biliyor muydunuz? Ünlülerin sahip olduğu hastalıkları duyunca çok şaşıracaksınız!
SEDA SAYAN
Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.
SERTAB ERENER
Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.
DEFNE SAMYELİ
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.