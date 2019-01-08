Defne Samyeli'nin herkesten gizlediği sırrı ortaya çıktı (Ünlülerin hastalıkları)

Onları hep gülen yüzleri ile tanıyoruz ve biliyoruz ama özel hayatlarında ne olup bittiği konusunda pek bir fikrimiz yok. Onların muzdarip oldukları hastalıkları biliyor muydunuz? Ünlülerin sahip olduğu hastalıkları duyunca çok şaşıracaksınız!

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.