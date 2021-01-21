Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda kameralara takıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı kar heyecanı çok konuşulan Karan annesi Fahriye Evcen'le okul dönüşü Etiler trafiğinde muhabirleri görünce şaşırdı. Güzel oyuncu, camı açıp selam verdi. "Karan'ı okuldan aldım, şimdi eve gidiyoruz" diyen Evcen, daha sonra Beykoz'daki evinin yolunu tuttu.

21.01.2021 12:50 - Son Güncelleme: 21.01.2021 13:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





