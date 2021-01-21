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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda kameralara takıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı kar heyecanı çok konuşulan Karan annesi Fahriye Evcen'le okul dönüşü Etiler trafiğinde muhabirleri görünce şaşırdı. Güzel oyuncu, camı açıp selam verdi. "Karan'ı okuldan aldım, şimdi eve gidiyoruz" diyen Evcen, daha sonra Beykoz'daki evinin yolunu tuttu.

21.01.2021 12:50 - Son Güncelleme: 21.01.2021 13:10
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, muhabirleri görünce camı açıp selam verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda...

"Karan'ı okuldan aldım, şimdi eve gidiyoruz" diyen Evcen, daha sonra Beykoz'daki evinin yolunu tuttu.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda...

Karan Özçivit, karla ilk tanışmasıyla geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda...

İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan büyüdü! Fahriye Evcen oğlu Karan ile okuldan dönüş yolunda...

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