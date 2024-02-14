Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşine bakın! Fahriye Evcen’in görümcesini görenin nutku tutuldu

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit, kız kardeşi ile gündem oldu. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit'in kız kardeşini görenler hayran kaldı. Sosyal medyada "Yakışıklı abinin güzle kardeşi" yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi...
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, şimdi ise kız kardeşiyle gündeme geldi.
Özçivit'in kız kardeşini görenler hayran kaldı. Sosyal medyada "Yakışıklı abinin güzle kardeşi" yorumları yapıldı.