Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi son paylaşımıyla şoke etti! 'Nasıl bu kadar değiştin Fahriye?'

Ben kendimi tam olarak komedyen olarak görmüyorum. Çünkü oyunculuğun diğer alanlarını da gerçekten çok seviyorum. Dokuz Eylül Konservatuarı'na girdiğim zaman komedi yapmak hiç aklımda olan bir şey değildi.

Daha çok müzikal, dram gibi taraflara aşkım var zannediyordum. Sonra komedi tarafım ortaya çıktı. İyi ki de çıktı, çok mutluyum.

İşte Büşra Pekin'in son hali ve kilo veren ünlüler...