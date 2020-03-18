Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi son paylaşımıyla şoke etti! 'Nasıl bu kadar değiştin Fahriye?'
Fahriye Evcen, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla herkesi şoke etti. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 cm uzunluğunda olarak 13 Nisan'da saat 13.30'da dünyaya geldi. Doğuma giren Burak Özçivit oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Çift, Karan bebek doğduktan kısa bir süre sonra havalimanında görüntülenmiş, Fahriye Evcen doğum kiloları ile dikkat çekmişti. Henüz yeni doğum yapmış olan Evcen'in kiloları sosyal medyada kullanıcıları tarafından ağır eleştirilmişti. Ancak Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtuldu. Son haliyle dikkat çeken Fahriye Evcen'in evinin bahçesinden yaptığı paylaşımda verdiği kilolar dikkat çekerken birtakım hadsiz sosyal medya kullanıcıları babasını yeni kaybetmiş olan güzel oyuncunun gülümsemesine yorumlarda bulundu. İşte Fahriye Evcen'in son hali...
Fahriye Evcen verdiği doğum kiloları ile şoke etti. Karan bebek dünyaya geldikten sonra aldığı kilolarla eleştirilen Evcen Instagram'dan yayınladığı son gönderisi ile dikkat çekti. Diğer yandan geçtiğimiz ay babasını kanserden kaybeden ünlü oyuncu Fahriye Evcen,'in vinin bahçesinde çekildiği fotoğrafta gülümsemesi bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.
"BEN '15 KİLO VERDİM' DEDİĞİMDE İNSANLAR İNANAMIYOR"
Biraz küçük bir kızım, ondandır. Yedi sene önce başladım kilo verme sürecine. Dikkat çekmeden, hem iyi beslenerek, hem de spor yaparak az az verdim.
Lise yıllarımdan beri Amerika'ya gidiyorum.
İyi geliyor bana.
Kendimi geliştiriyorum.
Suudi Arabistan'da doğdum, babamın işi gereği oradaydık.
Beni orası çok etkilemiş olmalı ki, küçük olmama rağmen hatırlıyorum o günleri.
Farklı milletlerden insanlarla bir araya gelmeyi seviyorum.
'Türkiye'de kadın komedyen az' deniyor ama bana öyle gelmiyor.
Müthiş komedyenler var.
Ben kendimi tam olarak komedyen olarak görmüyorum. Çünkü oyunculuğun diğer alanlarını da gerçekten çok seviyorum. Dokuz Eylül Konservatuarı'na girdiğim zaman komedi yapmak hiç aklımda olan bir şey değildi.
Daha çok müzikal, dram gibi taraflara aşkım var zannediyordum. Sonra komedi tarafım ortaya çıktı. İyi ki de çıktı, çok mutluyum.
İşte Büşra Pekin'in son hali ve kilo veren ünlüler...