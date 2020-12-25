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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik kutlama! 'Diğer yarım, iyi ki...'

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik kutlama! Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla kutladı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu paylaşımı sonrası ünlü oyuncunun yaşı merak edildi. Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit, doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile duyurdu. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Instagram paylaşımı sonrası kampanya sosyal medyada büyük destek aldı.

25.12.2020 11:38 - Son Güncelleme: 25.12.2020 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





