Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik kutlama! 'Diğer yarım, iyi ki...'
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik kutlama! Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla kutladı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu paylaşımı sonrası ünlü oyuncunun yaşı merak edildi. Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit, doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile duyurdu. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Instagram paylaşımı sonrası kampanya sosyal medyada büyük destek aldı.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik kutlama! 2017 yılında kendisi gibi başarı bir oyuncu olan Fahriye Evcen ile dünyaevine giren ve Karan adında bir erkek evlada sahip olan oyuncu Burak Özçivit'in yeni yaş gününde, eşi Fahriye Evcen'den gelen paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum Türk Kanser Derneği @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük destek aldı.