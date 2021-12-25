Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi Fahriye Evcen’i ısırarak sevdi! En doğal hallerini yayınlayan Burak'a beğeni yağdı
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünü üstlenen Burak Özçivit, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra aile yaşantısıyla da büyük beğeni topluyor. 2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Özçivit, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Oyuncu, güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen ile kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Ünlü çiftin doğal hallerine beğeni yağarken Özçivit'in eşini ısırarak sevmesi dikkat çekti. İşte beğeni rekoru kıran o fotoğraflar...
25.12.2021 19:26
- Son Güncelleme: 25.12.2021 19:26
Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Burak Özçivit, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Evcen ile sürdürdüğü mutlu evliliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Ünlü oyuncu, eşi Fahriye Evcen ile kumsalda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.