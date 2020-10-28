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Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Seçkin Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Seçkin Özdemir kaç yaşında

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman yeni sezonda kadrosuna iyice güçlendirdi. Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın, Ahmet Yenilmez gibi isimlerinde katıldığı yeni sezonda kadroya dahil olan isimlerden biri de Seçkin Özdemir oldu. Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Seçkin Özdemir, bir dönem Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla magazin gündemine damgasını vurmuştu. Seçkin Özdemir hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. Bakın Kuruluş Osman'ın Flatyos'u Seçkin Özdemir kaç yaşında. İşte başta Seçkin Özdemir olmak üzere ünlülerin yaşları.

28.10.2020 14:02 - Son Güncelleme: 28.10.2020 14:02
Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Seçkin Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Seçkin Özdemir kaç yaşında

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Flatyos karakterine hayat veren Seçkin Özdemir'in yaşını duyanlar şaştı. Yaşından katbekat daha genç gösteren Seçkin Özdemir bakın kaç yaşındaymış. İşte başta Seçkin Özdemir olmak üzere ünlülerin yaşları.

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Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Seçkin Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Seçkin Özdemir kaç yaşında

HAKAN TAŞIYAN

1 Nisan 1973

Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Seçkin Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Seçkin Özdemir kaç yaşında

GIGI HADID

23 Nisan 1995

Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Seçkin Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Seçkin Özdemir kaç yaşında

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Seçkin Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Seçkin Özdemir kaç yaşında

YAĞMUR ATACAN
19 Mayıs 1983

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