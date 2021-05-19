Kuruluş Osman’ın mücadeleci Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Güzelliğiyle hayran bırakan anne meğer...

Kuruluş Osman'ın mücadeleci Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerin en popüler isimlerinden. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra meslektaşı Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini görenler hayran kaldı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi 30 Ekim'de İzmir'de gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra boynuna astığı düdüğü hiç çıkarmadı. Annesinin düdüğü ise oyuncunun Instagram'dan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. İşte başta Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

19.05.2021 09:47 - Son Güncelleme: 19.05.2021 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





