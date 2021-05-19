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Kuruluş Osman’ın mücadeleci Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Güzelliğiyle hayran bırakan anne meğer...

Kuruluş Osman'ın mücadeleci Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerin en popüler isimlerinden. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra meslektaşı Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini görenler hayran kaldı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi 30 Ekim'de İzmir'de gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra boynuna astığı düdüğü hiç çıkarmadı. Annesinin düdüğü ise oyuncunun Instagram'dan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. İşte başta Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

19.05.2021 09:47 - Son Güncelleme: 19.05.2021 09:53
Kuruluş Osman’ın mücadeleci Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Güzelliğiyle hayran bırakan anne meğer...

Kuruluş Osman'ın mücadeleci Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteri ile son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy, şu sıralar evllik hazırlığında.

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Kuruluş Osman’ın mücadeleci Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Güzelliğiyle hayran bırakan anne meğer...

Oyuncu sevgilisi Berk Oktay ile aşkı tam gaz devam eden Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi sosyal medya gündeminde...

Kuruluş Osman’ın mücadeleci Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Güzelliğiyle hayran bırakan anne meğer...

Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi 30 Ekim'de İzmir'de gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra boynuna astığı düdüğü hiç çıkarmadı. Annesinin düdüğü ise oyuncunun Instagram'dan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. İşte güzelliği ile dikkat çeken Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin güzeller güzeli anneleri...

Kuruluş Osman’ın mücadeleci Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Güzelliğiyle hayran bırakan anne meğer...

SONGÜL KARLI

Kuruluş Osman’ın mücadeleci Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi rol çaldı! Güzelliğiyle hayran bırakan anne meğer...

SONGÜL KARLI VE ANNESİ