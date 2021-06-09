Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'u yolda böyle görseniz tanımanıza imkan yok! Erkekten hallice

Sevgilisi Berk Oktay ile evlilik arifesindeki güzel oyuncu sosyal medya gündeminde... Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veriyor Yıldız Çağrı Atiksoy... Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra meslektaşı Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Atiksoy'un özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Yıldız Çağrı Atiksoy'un çocukluk fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. Erkek çocuğuna benzetilen Yıldız Çağrı Atiksoy bakın yıllar önce nasıl görünüyrmuş.

09.06.2021 16:04 - Son Güncelleme: 09.06.2021 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





