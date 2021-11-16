Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk pozu! Biricik sevgilisi Berk Oktay paylaştı sosyal medya alev aldı
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'dan aşk pozu! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun bir süre önce meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü çiften aşk pozu geldi. Berk Oktay, sevgilisi Atiksoy ile verdiği bir pozu Instagram hesabında 'Özüm' notuyla yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Atiksoy'un makyajsız hali dikkat çekti. İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un aşk pozu...
16.11.2021 01:45
- Son Güncelleme: 16.11.2021 01:45
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun bir süre önce meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile çektiği bir selfieyi Instagram hesabında 'Özüm' notuyla yayınladı.
Öte yandan makyajsız objektif karşısına geçen Yıldız Çağrı Atiksoy, doğal güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.