Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy: 'Koşullara başkaldıran kadınları oynamayı seviyorum en büyük destekçim de Berk'
Atv'nin reyting rekortmeni dizisisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, diziyi, seti ve rolünü anlattı. Dizide canlandırdığı 'Malhun Hatun' karakterinin kendisine hem bedenen hem de zihnen çok şey kattığını söyleyen Atiksoy, 'Koşullara başkaldıran kadınları oynamayı seviyorum, Doğasında var olan gücü unutmayan kadınlar benim idolümdür.' dedi. Güzel oyuncu, aynı zamanda nişanlısı Berk Oktay'la ilişkisi hakkında da konuştu. Berk'le yaşlanmak üzere bir birlikteliğe başladıklarını söyleyen oyuncu, 'Karakteri oluşturmamda en büyük desteği katkıyı Berk verdi. At binmeye beraber gidiyoruz. Bana aksiyon tekniklerini öğretiyor' dedi.
İşte Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'undan çok özel açıklamalar...
Öncelikle 'Kuruluş Osman yeni sezona da zirvede başladı ve öyle de yoluna devam ediyor. Bütün diziler arasında en çok izlenen yüksek reytingli bir dizide yer almak size ne hissettiriyor?
"Hatta bazen bir dizi olduğunu unutacak kadar varıyla yoğuyla gece gündüz demeden ilk gün heyecanıyla çalışan güçlü bir ekipten oluşuyoruz ve karşılığını da seyircimizin beğenisiyle aldığımız zaman bu bizim en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Bu denli başarılı bir ekibin ve projenin içerisinde yer almak benim için mutluluk verici."
'Kuruluş Osman' kadrosuna geçen sezon dâhil olmuştunuz. Seyirci çok kısa sürede sizi benimsedi ve karakteriniz Malhun Hatun dizinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bunu neye bağlıyorsunuz?
"Böyle tarihi önem taşıyan bir projeye sonradan dahil olmak hem heyecan verici hem de benim için zorlu bir süreçti ama sağ olsunlar beni ilk günden beri destekleyen bir seyirci topluluğuyla karşılaştım ve kısa sürede aramızda bir bağ oluştuğuna inanıyorum. Malhun Hatun karakterine gelince, soyumuzun devamını sağlayan, Orhan Gazi'nin annesi, Osman Bey'in bu kutlu mücadelesinde hep yanında olan ve Devlet Ana ünvanını almış Türk tarihinin en önemli kadınlarından birisidir."
"Bu sebepten Kuruluş Osman seyircisi, tarihimizi de bilerek ilk bölümden bu yana bir gün hayatlarına Malhun Hatun karakterinin gireceğini bekliyor ve Malhun Hatun'suz bir devlet kurulamayacağını elbette ki biliyorlardı. Oynadığım rol de hayali karakter değil, tarihimize yön veren en önemli isimlerden biri olduğu için seyircinin benimsemesi zaten kaçınılmazdı."