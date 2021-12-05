Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy: ’Koşullara başkaldıran kadınları oynamayı seviyorum en büyük destekçim de Berk’

'Kuruluş Osman' kadrosuna geçen sezon dâhil olmuştunuz. Seyirci çok kısa sürede sizi benimsedi ve karakteriniz Malhun Hatun dizinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bunu neye bağlıyorsunuz?

"Böyle tarihi önem taşıyan bir projeye sonradan dahil olmak hem heyecan verici hem de benim için zorlu bir süreçti ama sağ olsunlar beni ilk günden beri destekleyen bir seyirci topluluğuyla karşılaştım ve kısa sürede aramızda bir bağ oluştuğuna inanıyorum. Malhun Hatun karakterine gelince, soyumuzun devamını sağlayan, Orhan Gazi'nin annesi, Osman Bey'in bu kutlu mücadelesinde hep yanında olan ve Devlet Ana ünvanını almış Türk tarihinin en önemli kadınlarından birisidir."